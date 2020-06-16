Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

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