Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mahmut Özsan idaresindeki 02 FN 088 plakalı motosiklet ile Hanifi Göçer idaresindeki Renault marka 02 KN 524 plakalı otomobille Gölbaşı Caddesi Eskisaray Cami yakınlarında çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mahmut Özsan yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN