Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Kazada ağır yaralanan Zeydan Yabalak, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre Aydın - İzmir kara yolu Karabağ yol ayrımında Hilmi Can Ülker idaresindeki 09 KD 009 plakalı otomobil ile Zeydan Yabalak idaresindeki 09 UR 766 plakalı motosiklet çarpıştı.

Aydın 'ın İncirliova ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 10:26

Kaynak: AA

Sosyal mesafeyi korumak için çayı sopa yardımıyla dağıtan adam, meşhur oldu

Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu

Atalanta, Papu Gomez'in yerine Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ü transfer etmeyi düşünüyor

Ekiplerin çalışma sırasında elektrik kabloları bomba gibi patladı

Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı

Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi

Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı

Son Dakika: Galatasaray, Omar Elabdellaoui ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi

Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı

Lyon, Fenerbahçeli Luiz Gustavo için 7 milyon euroluk teklif yaptı