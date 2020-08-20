Otomobil ile motosiklet çarpıştı; 1 yaralı - Son Dakika

Bursa İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü ölümden döndü.

Edinilen bilgilere göre kaza Ertuğrulgazi mahallesinde meydana geldi. Hakan Ç idaresindeki 26 UY 436 plakalı otomobil ile Ahmet D. idaresindeki 16 F 4609 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan sürücü kafasını kaldırıma çarptı. Kanlar içerisinde kalan sürücünün yardımına araç sürücüsü ile diğer vatandaşlar yetişti. Haber verilmesi üzerine Ahmet D kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA