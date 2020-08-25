Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Engin D. (25), idaresindeki plakasız motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 AAE 784 plakalı Renault marka otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Nazar Kent yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Engin D., yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Engin D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 14:51

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Albayrak, "Doğal gaza indirim ne zaman olur?" sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz

Bakan Albayrak, keşfedilen doğal gazın 5-6 milyar dolara çıkarılacağı iddialarına yanıt verdi

Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüse yakalandı

E-5'te meydana gelen kaza sonrası taraflar birbirine girdi! Yumruklar konuştu

Diyarbakır'da iki komşu mahalle arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2'si ağır 5 yaralı

Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a resti çekti: Elimizden kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız

Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1502 yeni vaka tespit edildi

Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, başta Ankara ve Bursa olmak üzere 14 ilde nişan ve benzeri etkinliklere kısıtlama getirdi

Galatasaray, Mustafa Cengiz'e olan sözleri nedeniyle Fatih Altaylı'ya hukuki işlem başlattı

Kullandığı traktörün altında kalan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İstanbul Başakşehir, kiralık oyuncusu Azubuike'nin bonservisini aldı

Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı

Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı