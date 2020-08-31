Otomobil ile motosiklet çarpıştı; 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile motosiklet çarpıştı; 1 yaralı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bekir B. idaresindeki 11 BB 690 plakalı otomobil Şenkal Caddesi üzerinde seyir halinde iken kapalı pazar önündeki park alanına girmek isterken Yusuf M.İ. idaresindeki 26 B 2367 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK
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