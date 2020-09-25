Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Hüseyin Özmen idaresindeki 02 EH 915 plakalı Tofaş marka otomobil ile karşı istikametten gelen Abdullah Erdem idaresindeki 02 AJ 827 plakalı Kuba marka motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Abdullah Erdem yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

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