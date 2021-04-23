OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI - Son Dakika

ADIYAMAN'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Sefa Aksu yöntemindeki 01 ST 949 otomobil ile Mahmut Gazi Aydın kullandığı 02 AAS 790 plakalı motosiklet çarpıştı.Çarpmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücü Mahmut Gazi Aydın yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı sürücüyü Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.