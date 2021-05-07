Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet K., idaresindeki 02 BD 905 plakalı motosiklet ile Sıddık E., idaresindeki 02 ABG 034 plakalı Tofaş marka otomobil ile eski diş hastanesi yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mehmet K., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN