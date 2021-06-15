Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli Akçakoca yolu üzeri Devrek Yolu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Niyazi B. (67) idaresindeki 67 ABY 682 plakalı Toyota marka otomobile, Emre O. (19) idaresindeki 67 ABU 967 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansa alarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili otomobil sürücüsü Niyazi B.'yi ifadesini almak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Araçların yoldan kaldırılması sonrası trafik yeniden normale döndü. Yaralanan moto kuryenin hastanedeki tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK