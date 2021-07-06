Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, İsmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda seyir halinde olan Mehmet A. idaresindeki 55 NC 302 plakalı motosiklet ile Temel Efendi Geçidi'nden bulvara çıkış yapan M.T.'nin kullandığı 06 E 0488 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

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