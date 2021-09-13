Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Kaçmaz idaresindeki 55 ACH 298 plakalı otomobil ile Özcan Karagülle yönetimindeki 55 YF 895 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Karagülle, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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