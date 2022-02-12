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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

12.02.2022 14:55
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Akif Caddesi'nden Remzi Güven Caddesi istikametine seyir halindeki Hasan Akal'ın kullandığı 07 LKZ 32 plakalı motosiklet, Şükrü O'nun kullandığı 07 DR 102 plakalı otomobille çarpıştı. Yola savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan Akal'ın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Akal'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Aşağı Pazarcı Mahallesi, Manavgat, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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