Üye Girişi
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

17.02.2022 11:27
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman- Gölbaşı Bulvarı üzerinde Sinan Yumruk idaresindeki 02 ABJ 261 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 BGB 149 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Sinan Yumruk yaralandı. Yaralı, Sinan Yumruk olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

YORUMLAR
500

Adıyaman Gölbaşı, Adıyaman, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:24 Yüksek fatura yetmezmiş gibi, kaçak elektriğin parasını da biz ödüyoruz!
11:15 İzleyenlerin yüreği yandı: Yaşlı kadın çöpe atılan ürünleri almak istedi! Market çalışanları izin vermedi!
11:13 Dolar yükselişte! 17 Şubat 11,16 itibariyle 13,61 TL'den satılıyor
11:11 Uzlaşma sağlandı! Muharrem Sarıkaya tokat attığı muhabire 50 bin TL tazminat ödeyecek
11:09 Nihayet maskeleri çıkaracak mıyız? Herkesin gözü kulağı önümüzdeki Çarşamba günü Bakan Koca'da olacak
11:07 Trabzon'un sadece 3 vakit namaz kılınan camisi: Sebebini duyanlar hayret ediyor!
11:01 Deva Partisi'nden "Erdoğan" göndermeli IBAN avcısı videosu!
10:49 34'lük Hamsik'e 4 milyonluk teklif geldi! Trabzonspor reddetti
10:44 Sürüdeki ördek çırpına çırpına can verdi, ne olduğu çekim yavaşlayınca anlaşıldı
10:44 Babasının kredi kartıyla oyun indirdi! Ama bıraktığı notla affedilmeyi hak etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 11:35:02. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement