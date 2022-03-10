Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

10.03.2022 14:54
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'de otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'de otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gölcük ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan D-130 Karayolu Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A. idaresindeki 34 DNE 203 plakalı hafif ticari araç şerit değiştirirken A.K. idaresindeki 41 AGM 978 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü A.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Gölcük'te fahiş fiyat ve stokçuluğa yönelik denetimler yapıldı Gölcük'te fahiş fiyat ve stokçuluğa yönelik denetimler yapıldı Çöpe atılan malzemeler kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor kadın eli değdi Çöpe atılan malzemeler kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor kadın eli değdi

Otomobil, Kocaeli, Gölcük, D 130, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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