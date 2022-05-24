Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

24.05.2022 14:49
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, araçlar fırının demir parmaklıklarına çarparak durabildi.

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, araçlar fırının demir parmaklıklarına çarparak durabildi.

Kaza; Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi ile Futbol Sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki 11 AAY 973 plakalı otomobil sürücü İsmunur P. kavşağına geldiğinde sola dönüş yaptığı esnada karşı istikametten gelen sürücü Batinay D. idaresindeki 34 BOM0 93 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile direksiyon hakimiyeti kaybeden otomobil sürücüsü önündeki motosikleti sürükleyerek kaldırıma çıktı. Araçlar bir ekmek fırını demir parmaklıklarına çarparak durabildi. Kazada motosiklet 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Batinay D. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

YORUMLAR
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Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: İHA

İsmetpaşa Mahallesi, Otomobil, Bilecik, Futbol, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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