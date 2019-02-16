Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi Aşık Veysel Caddesi 1265. Sokakta İsmail Hakkı Çatlı yönetimindeki 33 EFZ 38 plakalı otomobil ile Hamit Evren yönetimindeki 02 FE 249 plakalı motosiklet çarpıştı.



Kazada motosiklet sürücüsü Hamit Evren yaralandı. Kaza yerine çağırılan sağlık ekipleri yaralı Hamit Evren'e kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yargıtay, Türkiye'nin İlk Yerli Otomobili "Devrim" ile İlgili Kararını Verdi

Şehir Magandası, Küçük Çocuğun Başına Silah Dayayıp "Sıkarım Kafana" Diyerek Tehdit Etti

İmamın "Bebek Bir Günlük Değildi" Sözlerinden Şüphelenen Baba, 40 Yıl Sonra Oğlunun Mezarını Açtırdı

Nasıl Yapıldığını Sadece İki Kişi Biliyor! Günde Bin Tane Üretilip Türkiye'nin Dört Bir Yanına Satılıyor