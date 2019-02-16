Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı
1 saat önce
Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi Aşık Veysel Caddesi 1265. Sokakta İsmail Hakkı Çatlı yönetimindeki 33 EFZ 38 plakalı otomobil ile Hamit Evren yönetimindeki 02 FE 249 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Hamit Evren yaralandı. Kaza yerine çağırılan sağlık ekipleri yaralı Hamit Evren'e kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:15 Kaynak: İHA
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