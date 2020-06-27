Otomobil ile motosiklet çarpıştı - Son Dakika

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim