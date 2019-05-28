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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı

45 dakika önce

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı, System.String[]
Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Aziz Tunç idaresindeki 02 FR 950 plakalı otomobil ile Nihat Yıldırım idaresindeki 02 HN 818 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Hastane Kavşağı'nda çarpıştı. Yaşanılan kazada sürücülerden Aziz Tunç, Nihat Yıldırım ile motosiklette yolcu olarak bulunan Hasan Akbıyık yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Nihat Yıldırım ve Hasan Akbıyık'ın hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:19 Kaynak: İHA
Aziz Tunç, Nihat Yıldırım, Adıyaman, 3. Sayfa
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