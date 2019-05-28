Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı
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Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:19 Kaynak: İHA
'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Aziz Tunç
idaresindeki 02 FR 950 plakalı otomobil ile Nihat Yıldırım
idaresindeki 02 HN 818 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı
Hastane Kavşağı'nda çarpıştı. Yaşanılan kazada sürücülerden Aziz Tunç, Nihat Yıldırım ile motosiklette yolcu olarak bulunan Hasan Akbıyık yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Nihat Yıldırım ve Hasan Akbıyık'ın hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.
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