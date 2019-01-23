Son Dakika Haberleri: Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

1 saat önce

Kilis'te, otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
Kilis'te, otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Egemenlik Caddesi Asri mezarlık civarında A. yönetimindeki 63 HP 377 plakalı otomobil ve E.M. yönetimindeki 79 DK 248 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü E.M. ile motosiklette yolcu olarak bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kazada yaralanan 2 kişi 112 Acil Ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:48 Kaynak: İHA

HP, Kilis, 3. Sayfa
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