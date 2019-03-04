Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı; 2 Yaralı
1 saat önce
Bozüyük'te otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bozüyük
'te otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, V.D. (29) idaresindeki 11 DU 330 plakalı otomobille, F.K. (17) idaresindeki 26 EG 646 plakalı motosiklet Yediler Mahallesi 568. Sokak'ta çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ö.A. (18) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ambulanslarıyla götürüldükleri Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:09 Kaynak: İHA
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