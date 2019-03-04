Son Dakika Haberleri: Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı; 2 Yaralı

Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı; 2 Yaralı

1 saat önce

Bozüyük'te otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı; 2 Yaralı, System.String[]
Bozüyük'te otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, V.D. (29) idaresindeki 11 DU 330 plakalı otomobille, F.K. (17) idaresindeki 26 EG 646 plakalı motosiklet Yediler Mahallesi 568. Sokak'ta çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ö.A. (18) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla götürüldükleri Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:09 Kaynak: İHA

Bozüyük, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Düğüne Gelen Kişiye Yaya Geçidinde Araba Çarptı Kontrolden Çıkan Otomobil, Önce Reklam Panosuna Sonra Ağaca Çarpıp Takla Attı: 2 Yaralı

Ablasını Ziyarete Giden Genç Kadın, Korkunç Şekilde Can Verdi Kurtboğan Cinsi Çoban Köpekleri, Otomobil Fiyatına Satılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 13:35:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı; 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]