Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
2 saat önce
Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:42 Kaynak: İHA
'da otomobil ile motosiklet çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Alanyurttan İnegöl
istikametine seyir halinde olan Cemil K. yönetimindeki 41 LH 258 plakalı otomobil, Beyazgül sokağa dönüş yaparken arkasından seyir halinde olan Muhammed Nurullah İ. yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Servet İ. yaralandı. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi
kaldırıldı. Yaralananlardan 1'isinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA
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