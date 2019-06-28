Son Dakika Haberleri: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]
Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 2. Çevre Yolu 2579 sokak içerisinde Ömer D. idaresindeki 68 KE 077 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklete bulunan Ahmet B. ile Ahmet K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan motosiklet ile otomobil ise trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:38 Kaynak: İHA
Adıyaman, 3. Sayfa
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