Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
55 dakika önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:15 Kaynak: İHA
'ın Gölbaşı
ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi
Gazi Caddesi üzerinde Muhammet Taymur idaresindeki 34 PU 3089 plakalı otomobil ile Muhammet Mamak
idaresindeki 02 ED 997 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Muhammet Mamak ile motosiklette bulunan Ahmet Selbisu yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
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