Son Dakika Haberleri: Otomobil ile motosiklet çarpıştı 2 yaralı
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı 2 yaralı

24 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı 2 yaralı, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde meydana geldi. A.B. (62) idaresindeki 01 EAK 22 plakalı hafif ticari araçla F.Y. (23) idaresindeki 19 BH 296 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü F.Y. ve kazanın olduğu esnada kaldırımda yürüyüş yapan L.G. (66) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - GAZİANTEP
Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 07:16 Kaynak: İHA
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