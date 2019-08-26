Son Dakika Haberleri: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

5 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Muhammet Üryan Demirtaş yönetimindeki 02 AF 987 plakalı motosiklet ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 02 KU 604 plakalı otomobil, Kahta ilçesi 100. Yıl Parkı civarında meydana geldi.


Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü Muhammet Üryan Demirtaş (16) ve motosiklette bulunan Hekim Kuştepe yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi alınan yaralılardan Hekim Kuştepe'nin durumun ağır olduğu öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Seyir halindeki otomobilin bagajına oturan 3 kişi canlarını hiçe saydı
Pitbull'un kediyi parçaladığı anlar kamerada Cani koca, parkta tartıştığı boşanma aşamasındaki karısını tabanca ile yaraladı Suriyelilerin kılıç, pala, bıçaklı kavgası kameraya yansıdı: 1 ölü, 7 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 12:51:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]