Son Dakika Haberleri: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika Yerel Haber

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralıEDİRNE Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

EDİRNE Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet üzerindeki iki kişi hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kaza, Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan Tugay Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çarşı yönünden Seher A. yönetimindeki 22 AAG 492 plakalı araç Beğendik Caddesi'ne dönüşü sırasında karşı yönden gelen Çağatay S. yönetimindeki 22 AAS 122 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulup yere düşen motosiklet sürücüsü Çağatay S. ve arkasında bulunan Fevzi S. yaralandı. Yaralılara çevre esnafı ve vatandaşlar müdahale ederken kaza yerine çağrılan 112 Acil Servisi tarafından Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların tedavisi sürerken, durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Edirne, Keşan, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ümraniye'de hurdacının feci ölümü kamerada
Yol üzerinde fuhuş pazarlığı! Ekipler, duran araçları affetmedi Kaza yapan turistler, aracın başında gülümseyerek poz verdi Almanya'da yaşlı adamın öldüğü 8 yıl sonra ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 13:11:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]