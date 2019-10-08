Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

ADIYAMAN'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'inde meydana geldi. Murat Budak yönetimindeki 06 FYC 30 plakalı otomobil ile Ferhat Çakın yönetimindeki 02 HN 609 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü Ferhat Çakın ile arkasında oturan Hüseyin Canlı yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.