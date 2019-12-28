Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 Yaralı

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Abdulkadir Korkut yönetimindeki 64 HF 671 plakalı motosiklet ile Hasan Yumuşak yönetimindeki 02 KE 871 plakalı otomobil Girne Mahallesinde kavşakta çarpıştı.


Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü Abdulkadir Korkut ve otomobil sürücüsü Hasan Yumuşak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Korkut, Kahta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 06:54 Kaynak: İHA
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