Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde U dönüşü yapan otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ulukapı Mahallesi istikametinden Manavgat şehir merkezi istikametine seyir halindeki Özay Şahin'in kullandığı 42 JK 917 plakalı motosikletin, 3016 sokak üzerinde U dönüşü yapmak için manevra yapan Elmas Apaydın'ın kullandığı 07 BGN 09 plakalı otomobil ile çarpışması sonucunda meydana geldi.

Kazada, motosiklet sürücüsü Özay Şahin ve motosiklette yolcu olarak bulunan Mustafa Yüksel, yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA