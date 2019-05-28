Son Dakika Haberleri: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

16 dakika önce

ADIYAMAN'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]
ADIYAMAN'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aziz Tunç yönetimindeki 02 FR 950 plakalı otomobil,  Nihat Yıldırım'ın kullandığı 02 HN 818 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada sürücüler ile devrilen motosikletten savrulan Hasan Akbıyık, yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Nihat Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:42 Kaynak: DHA
Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Güncel
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