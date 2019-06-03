Son Dakika Haberleri: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kdz. Ereğli'ye bağlı Sücüllü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada yol kenarına savrulan motosikletin sürücüsü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:21 Kaynak: İHA
Zonguldak, 3. Sayfa
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