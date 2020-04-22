Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Motosiklet sürücüsü Yalçın ile arkadaşı Kemal Çınar 'ın yaralandığı kaza sırasında otomobil kontrolden çıkarak Devlet Su İşleri 'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü.

Adana 'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

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