Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kazada motosiklet sürücüsü Seven ile motosikletteki 1 çocuk ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

Atalar Mahallesi'nde Kader S. yönetimindeki 01 BYN 22 plakalı otomobil ile Ahmet Seven idaresindeki 33 ABZ 433 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Mersin 'in Tarsus ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Mersin'de otomobil ve motosiklet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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