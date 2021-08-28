Mersin'de otomobil ve motosiklet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Atalar Mahallesi'nde Kader S. yönetimindeki 01 BYN 22 plakalı otomobil ile Ahmet Seven idaresindeki 33 ABZ 433 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Seven ile motosikletteki 1 çocuk ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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