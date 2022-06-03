Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

03.06.2022 10:38

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Kocaeli'de otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde motosiklet sürücüsü yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'de otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A yönetimindeki 41 AJT 513 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen K.U. yönetimindeki 01 GB 410 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü B.A. yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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