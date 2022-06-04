Otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı

04.06.2022 00:58
Otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'de otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A yönetimindeki 41 AJT 513 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen K.U. yönetimindeki 01 GB 410 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü B.A. yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Atatürk Caddesi, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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