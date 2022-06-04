Kaza, Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi Atatürk Caddesi 'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A yönetimindeki 41 AJT 513 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen K.U. yönetimindeki 01 GB 410 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü B.A. yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Atatürk Caddesi, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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