Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

20.05.2022 15:11
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Mevlana Caddesi ile 263 sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mevlana Caddesi'nde seyir halindeki Yalçın Eren İnaltekin idaresindeki 45 SB 5142 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken 263 sokağa dönmek isteyen Yakup Kahraman idaresindeki 35 R 5436 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet üzerinden savrulan Yalçın Eren İnaltekin yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
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Kaynak: İHA

Otomobil, Manisa, Eylül, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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