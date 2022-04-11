Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika
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Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı

11.04.2022 13:40
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı

Bursa'da otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Bursa'da otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Büyükorhan ilçesi Kınık köyünde meydana geldi. Kınık'tan Büyükorhan'a seyir halinde olan 16 NIS 94 plakalı otomobilin sürücüsü B.A., karşı yönden gelen plakasız motosiklet sürücüsü M.Ç. ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü kafasını otomobilin camına çarptı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan motosiklet sürücüsü M.Ç., olay yerine çağrılan ambulansla Büyükorhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BURSA

Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı

YORUMLAR
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Büyükorhan, Otomobil, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika


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