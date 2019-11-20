Son Dakika Haberleri: Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: O anlar kamerada
Son Dakika Güncel Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: O anlar kamerada - Son Dakika

Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: O anlar kamerada

6 saat önce

Bursa'da otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışma anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışma anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Avarlar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Caddesi üzerinden gelen Musa A. idaresindeki 16 PY 723 plakalı otomobil ile kavşak içerisinden Ertuğrulgazi Caddesi'ne geçmek isteyen Adem D. idaresindeki 16 PP 603 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücü park halinde olan bir başka araca çarparak ancak durabildi. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu kazayla alakalı tahkikatın ise sürdüğü öğrenildi.

(Seyfettin Aras/İHA)

Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: O anlar kamerada

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yayaya çarpıp ölümüne neden olan cip sürücüsü kaçtı
İstanbul'da motosikletli gencin feci ölümü kameralara yansıdı İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz girişiminde bulundular Camiye dadanan hırsızlar, dua ettikten sonra yardım kutusundaki paraları çaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 23:52:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: O anlar kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]