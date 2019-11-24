Otomobil ile motosiklet kafaya çarpıştı

Bursa'da otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Motosikletinin derdine düşen genç, kazadan yaralı kurtulduğuna sevinemedi.



Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan çıkan O.S. (17) yönetimindeki 16 ABS 961 plakalı motosiklet, ana yol üzerinde seyir halinde olan M.G. (41) yönetimindeki 16 JKY 60 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasında bulunan B.Ş. (17) yaralandı. Çevrede bulunanlar yaralılara yardım için koşarken, kazayı yaralı atlatan O.S., motosikletinin kullanılmaz hale gelmesine üzüldü. Her iki yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA