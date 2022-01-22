Otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza yapan motosiklet sürücüsü motosikletini de alarak trafik ekibini beklemeden olay yerinden uzaklaşırken, yapılan sorgulamada motosikletin hacizli olduğu ve yakalamasının bulunduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesinde Yapay Şelale istikametinden gelip Mithatpaşa Caddesi'ne dönmekte olan M. Merve Şahbaz'ın kullandığı 07 LOZ 20 plakalı otomobil ile Çevreyolu istikametinden Yapay Şelale istikametine gitmekte olan 58 HD 775 plakalı motosiklet, Demokrasi Bulvarı Mithatpaşa Caddesi kavşağında çarpıştı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Levent Akcı yaralandı. Akcı, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü kayıplara karıştı

Kazanın ardından yaralanan arkadaşının ambulansla hastaneye götürülmesini bekleyen motosiklet sürücüsü, motosikletinin parçalarını kaldırıma bıraktıktan sonra motosikletini de alarak trafik ekipleri gelmeden olay yerinden ayrıldı. Olay yerine gelen trafik ekiplerinin motosikletin plakasından yaptığı sorgulamada kazaya karışan motosikletin üzerindeki haciz nedeniyle yakalamasının bulunduğu belirlendi. - ANTALYA