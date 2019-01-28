Son Dakika Haberleri: Otomobil ile Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Otomobil ile Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Muhammed Safi Elrine (28) ağır yaralandı.

Otomobil ile Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Muhammed Safi Elrine (28) ağır yaralandı. Kaza anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl- Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a giden İrfan Akpolat(54) yönetimindeki 16 PU 828 plakalı otomobil, karşı yola geçmek için manevra yapan ters yöndeki Suriye uyruklu Muhammed Safi Elrine(28) yönetimindeki 16 MN 059 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü  Elrine, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından  İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:24 Kaynak: DHA

Suriye, Bursa, İnegöl, Güncel
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