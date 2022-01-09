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OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN YOL VERME KAVGASI - Son Dakika

OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN YOL VERME KAVGASI

09.01.2022 10:59

KOCAELİ Gebze'de otomobil ve motosiklet sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü.

KOCAELİ Gebze'de otomobil ve motosiklet sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga güvenlik kamerasına yansırken iki sürücünün de emniyette ifade vererek, karşılıklı şikayetçi oldukları öğrenildi.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay, geçtiğimiz haftalarda Kocaeli Gebze'de meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle seyir halinde olan G.D. ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından motosiklet sürücüsü kalp hastası olan G.D.'nin göğsüne yumruk atarak yere düşmesine neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırarak karakola götürdü. G.D. ile motosiklet sürücüsünün kavga ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

'BEN KALP HASTASI OLMAMIM DA ETKİSİYLE YERE YIĞILDIM'

Emniyette ifade veren G.D. olay günü saat 13.30 sıralarında iş yerinden otomobiliyle seyir halindeyken sola sinyal verip döndüğü sırada, karşı şeritten gelen motosiklet sürücüsünün kendisine 'Buradan dönüş mü yapılır' diyerek küfrettiğini söyledi. Motosiklet sürücüsünün kendisine küfür etmeyi sürdürdüğünü öne süren müşteki G.D. Bunun üzerine arabadan aşağıya indim ve özür dilemesi için üzerine gittim. O sırada motoru devrildi ancak ben ona kesinlikle vurmadım. Motorunun devrilmesiyle birlikte kendisi beni darp etmeye başladı. Göğsüme sert bir biçimde yumruk attı, ben kalp hastası olmamım da etkisiyle yere yığıldım şeklinde konuştu.

Polisi araması üzerine motosiklet sürücüsünün kendisini tehdit ettiğini kaydeden G.D., şüphelinin diğer motosikletli arkadaşlarını çağırarak, dövdürmek istediğini iddia etti. Şüpheli G.D. ifadesinde Beni darp eden, hakaret eden ve tehdit eden şüpheliden şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum dedi.

'EYLEMLERİN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİR'

G.D.'nin avukatı Müge Bozok da emniyette, şüphelinin 'kasten yaralama' suçunu işlediğini vurgulayarak, Polis gelmeseydi şüpheli ve çağırdığı diğer şüphelilerin müvekkilimi kasten yaralama suçundan çok daha ağır şekilde, belki ölümüne neden olacaktı. Bu nedenle şüphelilerin eylemlerinin ayrıca adam öldürmeye teşebbüs çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir ifadelerini kullandı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Şüpheli motosiklet sürücüsünün de emniyetteki ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, G. D'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN YOL VERME KAVGASI
OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN YOL VERME KAVGASI
OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN YOL VERME KAVGASI

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Motosiklet, Otomobil, Gebze, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN YOL VERME KAVGASI - Son Dakika
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