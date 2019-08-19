Son Dakika Haberleri: OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA
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OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA

1 saat önce

Konya'da otomobil ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kameraları tarafınan saniye saniye görüntülendi.

Konya'da otomobil ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kameraları tarafınan saniye saniye görüntülendi.
Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sedirler Caddesi üzerinde meydana geldi. Muhammet Yaşar Candan idaresindeki 42 FE 208 plakalı otomobil, sola dönüş yapacağı sırada karşı yönden gelen sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 DAD 45 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışma sonrası motosiklet sürücüsü yere düştü. Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:47 Kaynak: DHA
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