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Otomobil ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasında

6 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Otomobil ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasında, System.String[]

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Çevre Yolu Sanayi Sitesi mevkisinde bir otomobille çarpışarak yaralanan motosikletin sürücüsü Turgut Bahan Ünen, sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bursa, İznik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:04 Kaynak: AA
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