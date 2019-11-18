Son Dakika › Güncel › Otomobil ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasında - Son Dakika
Otomobil ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasında
6 saat önce
Bursa'nın İznik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:04 Kaynak: AA
Bursa'nın İznik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Çevre Yolu Sanayi Sitesi mevkisinde bir otomobille çarpışarak yaralanan motosikletin sürücüsü Turgut Bahan Ünen, sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Park halindeki 2 araç, mangal kıvılcımından dolayı kül oldu Dünyaca ünlü otomobil markalarına makine üretiyor Vatan Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si ağır 3 kişi yaralandı Otomobili benzin dökerek kundakladı! Olay anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı