Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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Olay yerine gelen Aslanhan ve Küçük'ün yakınları fenalaştı.

Kazada, sürücü Aslanhan ve motosikletteki Mehmet Ali Küçük (70) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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