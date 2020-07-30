Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Kazada ağır yaralanan Namaz, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ege Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Tütüncüler kavşağında, Miloslava Samaras yönetimindeki 35 TVR 97 plakalı otomobil ile Onur Namaz idaresindeki 09 BM 067 plakalı motosiklet çarpıştı.

Aydın 'nın Kuşadası ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 05:22

Kaynak: AA

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