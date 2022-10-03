Kaza Kemalpaşa Mahallesi Ortaokul sokak üzerinde meydana geldi. Ortaokul sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Yunus YılmazYönetimindeki 54 BV 336 plakalı motosiklete, Bahçıvan sokaktan çıkan Ali ÖzdilYönetimindeki 16 AEG 64 plakalı otomobil yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika

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