Otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

14.08.2022 13:49

Otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandıANTALYA Antalya'da otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

ANTALYA Antalya'da otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesinde gece saat 01.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.Ç. idaresindeki 07 T 1680 plakalı ticari otomobil, Ramazan Y. idaresindeki 15 ABP 941 plakalı motosikletin ile çarpıştı.

Kaza sırasında motosiklet sürücüsü Ramazan Y. ve motosiklette bulunan kadın yolcu yaralanırken sürücü Ramazan Y.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Çevredeki vatandaşların durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Geçici olarak bir şeridi trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan otomobil ve motosikletin karayolundan çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

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Kaynak: İHA

Bahçelievler, Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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