Kaza sırasında motosiklet sürücüsü Ramazan Y. ve motosiklette bulunan kadın yolcu yaralanırken sürücü Ramazan Y.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Çevredeki vatandaşların durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Geçici olarak bir şeridi trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan otomobil ve motosikletin karayolundan çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

Bahçelievler, Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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