Otomobil ile Motosikletin Karıştığı Kazada 1 Kişi Yaralandı
1 saat önce
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi önünde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücü yaralandı.
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi
önünde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücü yaralandı.
Kaza, Düzce'nin kent merkezi İstanbul Caddesi
üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İ.A. idaresindeki 81 EM 803 plakalı otomobil ile Y. V. E. idaresindeki 81 DK 001 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralındı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Atatürk
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:12 Kaynak: İHA
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