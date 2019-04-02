Son Dakika Haberleri: Otomobil ile Motosikletin Karıştığı Kazada 1 Kişi Yaralandı

Otomobil ile Motosikletin Karıştığı Kazada 1 Kişi Yaralandı

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi önünde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücü yaralandı.

Otomobil ile Motosikletin Karıştığı Kazada 1 Kişi Yaralandı, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi önünde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücü yaralandı.

Kaza, Düzce'nin kent merkezi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İ.A. idaresindeki 81 EM 803 plakalı otomobil ile Y. V. E. idaresindeki 81 DK 001 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralındı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:12 Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Düzce, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Başkan Seçilen Recep Çebi ile Telefon Numaraları Benzeyen Oyuncu Cem Davran'ın Telefonu Susmadı Komünist Başkan Maçoğlu, "Benim İçin Önemliydi" Deyip İlk Ziyaretini Otizmli Bireylere Yaptı Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 17:20:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil ile Motosikletin Karıştığı Kazada 1 Kişi Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]